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Бывший игрок ЦСКА получил серьёзную травму нелепым образом

Бывший игрок ЦСКА получил серьёзную травму нелепым образом
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Бывший игрок московского ЦСКА Никола Милутинов, выступающий за греческий «Олимпиакос», получил травму в матче чемпионата Греции с «Панатинаикосом».

Возвращаясь в оборону, Милутинов столкнулся с партнёром по команде Костасом Папаниколау, который пробегал мимо него. После этого серб схватился за лодыжку и долго лежал на паркете, изнемогая от боли. В конце концов не без помощи врачей он покинул площадку.

Напомним, Никола Милутинов выступал за ЦСКА с 2020 по 2023 год. В составе армейцев он выиграл Единую лигу ВТБ.

В нынешнем сезоне Евролиги баскетболист принял участие в 20 матчах за «Олимпиакос», набирая в среднем 8,7 очка, совершая 5,8 подбора и отдавая 0,9 результативной передачи.

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