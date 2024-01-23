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Стало известно, на какой срок из-за травмы выбыл форвард «Фенербахче» Пьерр

Стало известно, на какой срок из-за травмы выбыл форвард «Фенербахче» Пьерр
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Лёгкий форвард «Фенербахче» Дишоун Пьерр выбыл на 6-8 недель из-за травмы подколенного сухожилия, полученной в матче 22-го тура Евролиги с литовским «Жальгирисом». Об этом сообщает Eurohoops.

Чтобы восполнить эту потерю, турецкий клуб взял в аренду на один месяц 26-летнего французского форварда Амина Нуа из итальянской «Дертоны».

Напомним, матч между «Жальгирисом» и «Фенербахче» состоялся в пятницу, 19 января. Команда из Каунаса одержала победу со счётом 98:75.

В нынешнем сезоне Евролиги Дишоун Пьерр набирает в среднем 6,0 очка и 5,2 подбора за игру. В данный момент «Фенербахче» находится на пятой позиции в турнирной таблице регулярного чемпионата.

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