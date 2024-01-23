«Партизан» почтил память ушедшего из жизни тренера «Голден Стэйт»

Сербский «Партизан» трогательно почтил память ушедшего из жизни Деяна Милоевича, который работал помощником главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз» Стива Керра.

«Больше чем баскетбол», — подписана публикация, размещённая в официальном аккаунте «Партизана» в социальной сети Х (бывший Twitter).

Фото: БК «Партизан»

Напомним, сперва Деяна Милоевича экстренно увезли в больницу после внезапных и серьёзных проблем, которые возникли со здоровьем в ресторане в Солт-Лейк-Сити во вторник, 16 января, вечером. Впоследствии пресс-служба «Голден Стэйт Уорриорз» сообщила печальную новость о том, что тренер скончался в больнице. Команда выразила слова поддержки семье и близким тренера.

В данный момент «Партизан» находится на 11-й строчке в турнирной таблице Евролиги.