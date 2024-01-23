Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Партизан» почтил память ушедшего из жизни тренера «Голден Стэйт»

«Партизан» почтил память ушедшего из жизни тренера «Голден Стэйт»
Комментарии

Сербский «Партизан» трогательно почтил память ушедшего из жизни Деяна Милоевича, который работал помощником главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз» Стива Керра.

«Больше чем баскетбол», — подписана публикация, размещённая в официальном аккаунте «Партизана» в социальной сети Х (бывший Twitter).

Фото: БК «Партизан»

Напомним, сперва Деяна Милоевича экстренно увезли в больницу после внезапных и серьёзных проблем, которые возникли со здоровьем в ресторане в Солт-Лейк-Сити во вторник, 16 января, вечером. Впоследствии пресс-служба «Голден Стэйт Уорриорз» сообщила печальную новость о том, что тренер скончался в больнице. Команда выразила слова поддержки семье и близким тренера.

В данный момент «Партизан» находится на 11-й строчке в турнирной таблице Евролиги.

Материалы по теме
Ассистент Стива Керра Деян Милоевич скончался. Рассказываем про великую карьеру серба
Ассистент Стива Керра Деян Милоевич скончался. Рассказываем про великую карьеру серба
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android