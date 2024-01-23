Карл-Энтони Таунс набрал 62 очка в проигранном матче с «Шарлотт»

Центровой, один из лидеров «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Шарлотт Хорнетс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 125:128.

Таунс в общей сложности провёл на площадке 38 минут, набрав суммарно 62 очка (21 из 35 с игры, где 10 из 15 — трёхочковые), восемь подборов и две результативные передачи. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «0». На счету Таунса также семь совершённых потерь.

Таким образом, 28-летний баскетболист обновил личный рекорд результативности и рекорд франшизы, который ранее также принадлежал ему. В апреле 2022 года Таунс в победном матче с «Сан-Антонио Спёрс» (149:139) набрал 60 очков. Третий лучший показатель «Тимбервулвз» также принадлежит Карлу-Энтони — 56.