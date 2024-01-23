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Карл-Энтони Таунс набрал 62 очка в проигранном матче с «Шарлотт»

Карл-Энтони Таунс набрал 62 очка в проигранном матче с «Шарлотт»
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Центровой, один из лидеров «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Шарлотт Хорнетс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 125:128.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Таунс в общей сложности провёл на площадке 38 минут, набрав суммарно 62 очка (21 из 35 с игры, где 10 из 15 — трёхочковые), восемь подборов и две результативные передачи. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «0». На счету Таунса также семь совершённых потерь.

Таким образом, 28-летний баскетболист обновил личный рекорд результативности и рекорд франшизы, который ранее также принадлежал ему. В апреле 2022 года Таунс в победном матче с «Сан-Антонио Спёрс» (149:139) набрал 60 очков. Третий лучший показатель «Тимбервулвз» также принадлежит Карлу-Энтони — 56.

НБА - регулярный чемпионат
23 января 2024, вторник. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
125 : 128
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 62, Александер-Уолкер - 18, Гобер - 13, Макдэниелс - 9, Эдвардс - 9, Андерсон - 5, Рид - 5, Милтон - 4, Маклафлин, Мур, Никс, Браун, Гарза
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 28, Миллер - 27, Болл - 18, Вашингтон - 12, Розир - 11, Смит - 8, Блэк - 7, Тор - 7, Смит - 6, Макгауэнс - 2, Менса - 2, Букнайт, Нтиликина
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