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Лука Дончич побил достижение Леброна Джеймса по 30-очковым трипл-даблам в НБА

Лука Дончич побил достижение Леброна Джеймса по 30-очковым трипл-даблам в НБА
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Разыгрывающий, один из лидеров «Даллас Маверикс» Лука Дончич принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бостон Селтикс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 110:119.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Дончич в общей сложности провёл на площадке 40 минут, набрав суммарно 33 очка (12 из 30 с игры, где 2 из 8 — трёхочковые), 18 подборов, 13 результативных передач и два перехвата. Показатель «плюс-минус» словенского защитника по итогам игры составил «-13».

Таким образом, 24-летний Дончич обошёл лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса (37) и занял третье место в истории НБА по количеству 30-очковых трипл-даблов — 38. Отметим, что в двойку лучших входят Оскар Робертсон, на счету которого 106 подобных трипл-даблов, и Расселл Уэстбрук — 48.

НБА - регулярный чемпионат
23 января 2024, вторник. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
110 : 119
Бостон Селтикс
Бостон
Даллас Маверикс: Дончич - 33, Ирвинг - 23, Хардуэй-младший - 20, Грин - 14, Клебер - 7, Лайвли - 6, Джонс - 5, Уильямс - 2, Харди, Пауэлл, Лоусон, Уильямс, Проспер, Холмс, Моррис
Бостон Селтикс: Тейтум - 39, Браун - 34, Холидэй - 17, Хорфорд - 11, Уайт - 6, Притчард - 5, Хозер - 5, Корнет - 2, Уолш, Бэнтон, Михайлюк, Стивенс, Кета
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