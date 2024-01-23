Лука Дончич побил достижение Леброна Джеймса по 30-очковым трипл-даблам в НБА

Разыгрывающий, один из лидеров «Даллас Маверикс» Лука Дончич принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бостон Селтикс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 110:119.

Дончич в общей сложности провёл на площадке 40 минут, набрав суммарно 33 очка (12 из 30 с игры, где 2 из 8 — трёхочковые), 18 подборов, 13 результативных передач и два перехвата. Показатель «плюс-минус» словенского защитника по итогам игры составил «-13».

Таким образом, 24-летний Дончич обошёл лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса (37) и занял третье место в истории НБА по количеству 30-очковых трипл-даблов — 38. Отметим, что в двойку лучших входят Оскар Робертсон, на счету которого 106 подобных трипл-даблов, и Расселл Уэстбрук — 48.