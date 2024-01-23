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Джейлен Браун уложил на паркет Луку Дончича и попал бросок со средней дистанции

Джейлен Браун уложил на паркет Луку Дончича и попал бросок со средней дистанции
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Атакующий защитник, один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейлен Браун принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Даллас Маверикс», в котором его команда одержала победу со счётом 119:110.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

В середине второй четверти Браун стал автором эффектного момента после того, как он уложил на паркет во время игрового эпизода разыгрывающего «Далласа» Луку Дончича, а затем успешно реализовал бросок со средней дистанции, который увеличил отрыв «Селтикс» до 10 очков.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 27-летний Браун принял участие в 41 встрече, набирая в среднем 23,1 очка, 5,2 подбора и 3,6 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 49,3, трёхочковых — 35,8. На данный момент «кельты» занимают первое место на Востоке (34-10).

НБА - регулярный чемпионат
23 января 2024, вторник. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
110 : 119
Бостон Селтикс
Бостон
Даллас Маверикс: Дончич - 33, Ирвинг - 23, Хардуэй-младший - 20, Грин - 14, Клебер - 7, Лайвли - 6, Джонс - 5, Уильямс - 2, Харди, Пауэлл, Лоусон, Уильямс, Проспер, Холмс, Моррис
Бостон Селтикс: Тейтум - 39, Браун - 34, Холидэй - 17, Хорфорд - 11, Уайт - 6, Притчард - 5, Хозер - 5, Корнет - 2, Уолш, Бэнтон, Михайлюк, Стивенс, Кета
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