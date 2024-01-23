Джейлен Браун уложил на паркет Луку Дончича и попал бросок со средней дистанции

Атакующий защитник, один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейлен Браун принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Даллас Маверикс», в котором его команда одержала победу со счётом 119:110.

В середине второй четверти Браун стал автором эффектного момента после того, как он уложил на паркет во время игрового эпизода разыгрывающего «Далласа» Луку Дончича, а затем успешно реализовал бросок со средней дистанции, который увеличил отрыв «Селтикс» до 10 очков.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 27-летний Браун принял участие в 41 встрече, набирая в среднем 23,1 очка, 5,2 подбора и 3,6 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 49,3, трёхочковых — 35,8. На данный момент «кельты» занимают первое место на Востоке (34-10).