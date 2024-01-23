Таунс первый в истории НБА реализовал 10+ двухочковых, трёхочковых и штрафных за одну игру

Центровой, один из лидеров «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс стал первым игроком в истории НБА, который провёл игру с 10+ реализованными двухочковыми, 10+ реализованными трёхочковыми и 10+ реализованными штрафными бросками.

Напомним, сегодня «Миннесота» потерпела поражение в матче с «Шарлотт Хорнетс» (125:128).

Таунс в общей сложности провёл на площадке 38 минут, набрав суммарно 62 очка (21 из 35 с игры, где 10 из 15 — трёхочковые), восемь подборов и две результативные передачи. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «0». На счету Таунса также семь совершённых потерь.

Таким образом, 28-летний баскетболист обновил личный рекорд результативности и рекорд франшизы, который ранее также принадлежал ему. В апреле 2022 года Таунс в победном матче с «Сан-Антонио Спёрс» (149:139) набрал 60 очков. Третий лучший показатель «Тимбервулвз» также принадлежит Карлу-Энтони — 56.