Впервые с 1978 года в один игровой день НБА сразу два баскетболиста набрали 60+ очков

Сегодня, 23 января, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата НБА. Сразу два игрока — Джоэл Эмбиид и Карл-Энтони Таунс — сумели набрать больше 60 очков в своих матчах. Это первый случай с 9 апреля 1978 года, когда два баскетболиста в один игровой день заработали 60+ очков.

Эмбиид и его «Филадельфия Сиксерс» одержали победу в матче с «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 133:123. Таунс вместе с «Миннесотой Тимбервулвз» потерпел поражение в игре с «Шарлотт Хорнетс» — 125:128.

Таунс в общей сложности провёл на площадке 38 минут, набрав суммарно 62 очка (21 из 35 с игры, где 10 из 15 — трёхочковые), сделав восемь подборов и две результативные передачи. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «0». На счету Таунса также семь совершённых потерь.

Эмбиид в общей сложности провёл на площадке 37 минут, набрав суммарно 70 очков (24 из 41 с игры, 21 из 23 штрафные), сделав 18 подборов, пять результативных передач, один перехват и столько же блок-шотов. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам игры составил «+11».