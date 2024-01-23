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Стало известно, сколько пропустит Никола Милутинов из-за курьёзной травмы

Стало известно, сколько пропустит Никола Милутинов из-за курьёзной травмы
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Сербский центровой Никола Милутинов, выступающий за греческий «Олимпиакос», пропустит не менее месяца из-за травмы, полученной в матче чемпионата Греции с «Панатинаикосом» (80:85), сообщает Basket News.

По информации источника, диагностика выявила у Милутинова сильное растяжение связок голеностопа. Его восстановление займёт не меньше одного месяца.

Напомним, Милутинов получил травму курьёзным образом, столкнувшись с партнёром по команде Костасом Папаниколау. Игроки возвращались в оборону, и Милутинов не заметил Папаниколау и врезался в него. После этого серб схватился за лодыжку и долго лежал на паркете, изнемогая от боли. Игрок покинул площадку с помощью врачей.

Напомним, Никола Милутинов выступал за ЦСКА с 2020 по 2023 год. В составе армейцев он выиграл Единую лигу ВТБ.

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