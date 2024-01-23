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Василий Карасёв — о матче с УНИКСом: если будем играть в свой баскетбол, всё возможно

Василий Карасёв — о матче с УНИКСом: если будем играть в свой баскетбол, всё возможно
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Главный тренер МБА Василий Карасёв поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом, который пройдёт сегодня, 23 января, в Москве.

«Думаю, никому не нужно объяснять, что за соперник нам будет завтра противостоять. УНИКС — действующий чемпион, команда показывает хорошую игру, много забивает. Состав укомплектован по всем линиям, слабых мест нет. За неделю мы провели три матча на выезде, по сути, перед УНИКСом была всего одна тренировка сегодня. Задача — восстановить ребят после всех переездов, всё же смена поясов неизбежно влияет. Играем дома, поэтому обязаны выглядеть достойно на фоне серьёзного оппонента. После Нового года местами мы уже показывали то, что умеем и что должны показывать. Если будем играть в свой баскетбол, всё возможно», — приводит слова Карасёва сайт МБА.

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