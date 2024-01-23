Самый результативным игроком текущего сезона Евролиги стал бывший баскетболист ЦСКА

Экс-игрок московского ЦСКА Майк Джеймс, который сейчас выступает за французский «Монако», является самым результативным игроком текущего сезона Евролиги.

По итогам 22 туров регулярного чемпионата Евролиги на счету американского разыгрывающего 425 очков. Джеймс принял участие во всех 22 матчах, в каждом из них появившись на площадке в стартовой пятёрке. Второе место в списке самых результативных игроков занимает защитник «Басконии» Маркус Ховард с 421 очком.

Топ-10 самых результативных игроков текущего сезона Евролиги:

1. Майк Джеймс («Монако») — 425 очков.

2. Маркус Ховард («Баскония») — 421 очко.

3. Шейн Ларкин («Анадолу Эфес») — 395 очков.

4. Кинан Эванс («Жальгирис») — 363 очка.

5. Марко Белинелли («Виртус Болонья») — 324 очка.

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