Стали известны главные трансферные цели «Лос-Анджелес Лейкерс»

Атакаующий защитник «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл и разыгрывающий «Атланты Хоукс» Трей Янг являются главными целями «Лос-Анджелес Лейкерс» на рынке обменов, сообщает ESPN US.

По информации источника, оба игрока являются претендентами на роль третьей звезды в калифорнийском клубе. В «Лос-Анджелес Лейкерс» готовы предложить взамен имеющихся игроков и несколько драфт-пиков. При этом возможная сделка может состояться и в зимний период обменов, и быть отложена до лета.

Также сообщается, что «Лос-Анджелес Лейкерс» больше не интересуется атакующим защитником «Чикаго Буллз» Заком Лавином. Среди причин называются травматичность игрока, его невыразительные результаты в текущем сезоне, а также высокий действующий контракт.