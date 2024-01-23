Евролига оштрафовала «Црвену Звезду» за поведение болельщиков на матче с «Басконией»

Сербский баскетбольный клуб «Црвена Звезда» оштрафован за поведение болельщиков во время домашнего матча с «Басконией» (90:91) в рамках 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

«Црвена Звезда» была оштрафована на € 5000 за неоднократное выбрасывание болельщиками посторонних предметов на игровую площадку во время домашней игры против «Басконии» в соответствии со статьей 29.2 Дисциплинарного кодекса Баскетбольной Евролиги», — сообщает пресс-служба Евролиги.

В текущем сезоне Евролиги белградский клуб одержал девять побед и потерпел 13 поражений по итогам 22 туров и располагается на 12-м месте в турнирной таблице. Лидирует в таблице мадридский «Реал», в активе которого 19 побед в 22 матчах.

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