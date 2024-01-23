Василий Карасёв: УНИКС нельзя обыграть, набирая 62 очка, должно произойти чудо

Главный тренер МБА Василий Карасёв прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом (62:85)

«Первые две четверти, даже, возможно, три, играли неплохо, уступали в счёте, но старались держаться на не слишком большом расстоянии, что с учётом нашего отвратительного процента штрафных и дальних попаданий было непросто. Конечно, такую команду как УНИКС нельзя обыграть, набирая 62 очка, промахиваясь штрафные, не забивая открытые дальние. Должно произойти что-то фантастическое, чтобы ты победил. В концовке, видимо, закончились силы, уже выпустили ребят со скамейки и пожалели тех, кто получал в последних играх много времени», — приводит слова Карасёва официальный сайт Единой лиги.