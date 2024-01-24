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Все результаты игрового дня НБА 24 января

Все результаты игрового дня НБА 24 января
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Сегодня, в ночь с 23 на 24 января мск, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было запланировано пять матчей. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

НБА Регулярный чемпионат. Календарь
НБА Регулярный чемпионат. Турнирная таблица

Все результаты игрового дня НБА 24 января

«Индиана Пэйсерс» — «Денвер Наггетс» — 109:114.
«Бруклин Нетс» — «Нью-Йорк Никс» — 103:108.
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Юта Джаз» — 153:124.
«Оклахома-Сити Тандер» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 111:109.
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 127: 116.

Самым результативным игроком дня стал Микал Бриджес («Бруклин Нетс»), на счету которого 36 набранных очков. Никола Йокич («Денвер Наггетс») оформил трипл-дабл — 31 очко, 13 подборов и 10 результативных передач.

НБА - регулярный чемпионат
24 января 2024, среда. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
109 : 114
Денвер Наггетс
Денвер
Индиана Пэйсерс: Тёрнер - 22, Макконнелл - 17, Сиакам - 16, Нембард - 15, Несмит - 13, Матурин - 11, Шиппард - 5, Топпин - 4, Хилд - 3, Джексон - 3, Уокер, Браун, Джонсон, Смит, Чьебв
Денвер Наггетс: Йокич - 31, Маррей - 31, Колдуэлл-Поуп - 14, Джексон - 13, Гордон - 9, Уотсон - 7, Портер - 5, Браун - 2, Джордан - 2, Тайсон, Холидэй, Ннаджи, Пикетт, Хафф
НБА - регулярный чемпионат
24 января 2024, среда. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
103 : 108
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Бруклин Нетс: Бриджес - 36, Джонсон - 19, Томас - 14, О'Нил - 8, Смит - 8, Клэкстон - 8, Уокер - 5, Финни-Смит - 5, Уотфорд, Джайлс, Шарп, Динвидди
Нью-Йорк Никс: Брансон - 30, Рэндл - 30, Дивинченцо - 11, Ануноби - 10, Макбрайд - 8, Ачиува - 6, Симс - 6, Гримс - 5, Харт - 2, Флинн, Фурнье, Арчидиаконоу
НБА - регулярный чемпионат
24 января 2024, среда. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
153 : 124
Юта Джаз
Ньютаун
Нью-Орлеан Пеликанс: Макколлум - 33, Джонс - 22, Ингрэм - 18, Уильямсон - 17, Валанчюнас - 17, Мёрфи - 14, Нэнс - 12, Альварадо - 9, Хоукинс - 6, Маршалл - 3, Зеллер - 2, Дэниэлс
Юта Джаз: Секстон - 22, Фонтеккио - 18, Коллинс - 14, Джордж - 12, Маркканен - 11, Данн - 10, Кларксон - 9, Олиник - 9, Хортон-Такер - 8, Кесслер - 6, Агбаджи - 5, Саманич, Юртсевен
НБА - регулярный чемпионат
24 января 2024, среда. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
111 : 109
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 33, Уильямс - 19, Уиггинс - 13, Джо - 9, Холмгрен - 8, Гидди - 7, Уильямс - 7, Дорт - 6, Уильямс - 5, Уоллес - 3, Мицич - 1, Дав. Бертанс, Покушевски, Джонсон, Манн
Портленд Трэйл Блэйзерс: Хендерсон - 19, Грант - 18, Брогдон - 18, Саймонс - 17, Уокер - 14, Рит - 10, Тибулл - 8, Эйтон - 5, Мюррэй, Камара, Баджи, Рупер, Moore
НБА - регулярный чемпионат
24 января 2024, среда. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
127 : 116
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 25, Харден - 23, Джордж - 17, Мэнн - 17, Пауэлл - 17, Уэстбрук - 16, Коффи - 9, Тайс - 3, Бостон, Хиланд, Такер, Браун, Пламли
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл - 27, Дэвис - 26, Вандербилт - 12, Ривз - 12, Принс - 11, Хатимура - 11, Реддиш - 9, Вуд - 6, Льюис - 2, Худ-Скифино, Кристи, Хэйс
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