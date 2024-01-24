Сегодня, в ночь с 23 на 24 января мск, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было запланировано пять матчей. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 24 января

«Индиана Пэйсерс» — «Денвер Наггетс» — 109:114.

«Бруклин Нетс» — «Нью-Йорк Никс» — 103:108.

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Юта Джаз» — 153:124.

«Оклахома-Сити Тандер» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 111:109.

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 127: 116.

Самым результативным игроком дня стал Микал Бриджес («Бруклин Нетс»), на счету которого 36 набранных очков. Никола Йокич («Денвер Наггетс») оформил трипл-дабл — 31 очко, 13 подборов и 10 результативных передач.