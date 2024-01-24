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53 очка Расселла и Дэвиса не помогли «Лейкерс» обыграть «Клипперс»

53 очка Расселла и Дэвиса не помогли «Лейкерс» обыграть «Клипперс»
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В ночь с 23 на 24 января мск на паркете «Крипто.ком Арены» в американском Лос-Анджелесе завершился матч регулярного чемпионата НБА между двумя местными клубами. Дерби «Лос-Анджелес Клипперс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» закончилось победой хозяев площадки со счётом 127:116.

НБА Регулярный чемпионат. Календарь
НБА Регулярный чемпионат. Турнирная таблица

«Клипперс» прочно захватили лидерство к концу первой четверти, которую выиграли с перевесом в шесть очков. К большому перерыву их преимущество составляло уже +13. По итогам третьей четверти «Лейкерс» удалось сократить отрыв от соперника до девяти очков, а по ходу четвёртой и до двух очков, но к финальной сирене хозяева вновь нарастили свой гандикап, избежав нервной концовки.

Несмотря на поражение своей команды, самыми результативными игроками матча стали два баскетболиста «Лейкерс» — Д'Анджело Расселл, набравший 27 очков, и Энтони Дэвис, в активе которого 26 очков.

Эта победа стала для «Клипперс» третьей подряд в регулярном чемпионате и позволила прервать трёхматчевую серию поражений в личных встречах с «Лейкерс».

НБА - регулярный чемпионат
24 января 2024, среда. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
127 : 116
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 25, Харден - 23, Джордж - 17, Мэнн - 17, Пауэлл - 17, Уэстбрук - 16, Коффи - 9, Тайс - 3, Бостон, Хиланд, Такер, Браун, Пламли
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл - 27, Дэвис - 26, Вандербилт - 12, Ривз - 12, Принс - 11, Хатимура - 11, Реддиш - 9, Вуд - 6, Льюис - 2, Худ-Скифино, Кристи, Хэйс
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