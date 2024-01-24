Центровой «Астаны» Хэмм отреагировал на попадание на Матч Всех Звезд Лиги ВТБ

Центровой «Астаны» Ройс Хэмм отреагировал на своё попадание на Матч Всех Звезд Лиги ВТБ. Он был выбран СМИ.

«Очень благодарен, что меня выбрали на Матч Звезд. Это впервые для меня, поскольку идет лишь второй сезон в моей профессиональной карьере.

Кто бы еще мог туда попасть из моих партнеров? Думаю, Маркелл Джонсон и Карвел Андресн тоже могли бы стать участниками Матча Звезд. Маркелл отличный лидер в нападении, а также один из лучших распасовщиков в турнире. Что касается Карвела, то считаю его лучшим снайпером в лиге», — сказал Хэмм в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Матч звёзд пройдёт 18 февраля в Москве. В начале февраля главные тренеры звёздных команд — Эмил Райкович и Велимир Перасович — в прямом эфире проведут драфт, на котором выберут игроков из 24 баскетболистов.