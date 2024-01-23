Ожесточённая борьба за топ-6. Рейтинг силы команд Единой лиги по версии «Чемпионата»

Перезапуск силового рейтинга Единой лиги ВТБ по версии «Чемпионата». Все значения в «Разница» и «Прошлый рейтинг» помечены как «—».

Первый этап регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ подходит к концу, однако это означает, что настоящая борьба только начинается. Нынешний сезон является одним из самых непредсказуемых в истории турнира, так как практически каждая команда может выйти из противостояния победителем. Сейчас идёт бескомпромиссная борьба не только за топ-6, но и за потенциальное попадание в плей-офф из второй части турнирной таблицы. «Чемпионат» подготовил свою версию рейтинга силы команд Единой лиги ВТБ.

14-е место: «Минск»

Силовой рейтинг БК «Минск» Фото: «Чемпионат»/БК «Минск»

Относительно белорусской команды комментарии излишни. Наверное, самая главная интрига заключается в том, допустит ли лига клуб до следующего розыгрыша турнира. По ходу сезона «Минск» уволил Ростислава Вергуна с поста главного тренера, но ситуация не поменялась — команда из столицы Беларуси до сих пор не одержала ни одной победы.

13-е место: «Нижний Новгород»

Силовой рейтинг БК «Пари Нижний Новгород» Фото: «Чемпионат»/БК «Пари Нижний Новгород»

Нижегородцы точно не могут занести нынешний сезон себе в актив, однако это не связано с каким-то надломом внутри коллектива. Всему виной травмы. В какой-то момент в лазарете волжской команды находились сразу четыре игрока стартовой пятерки, а на фоне этого пришлось в срочном порядке подписывать 37-летнего Антона Понкрашова, который был без команды с конца прошлого сезона, а также арендовывать у ЦСКА Филиппа Гафурова. Зоран Лукич ищет разные способы исправить ситуацию, взбодрить своих игроков, и даже в одном из матчей он позволил руководить командой своему ассистенту Сергею Козину. После старта 3-0 «НН» выдал результат 2-17, однако в последней игре с «Локомотивом» смог перевернуть ход встречи, отыграв 15 очков, и одержал долгожданную победу.

12-е место: МБА

Силовой рейтинг ПБК МБА Фото: «Чемпионат»/БК «Минск»

Московская команда проводит свой второй сезоне в Единой лиге ВТБ и, конечно, не обходится без трудностей. Если в прошлом чемпионате у МБА многое получалось, порой даже вопреки, то уже в этом соперники знают о коллективе Василия Карасева куда больше и применяют это против него. Также москвичей не обошла и череда травм ключевых баскетболистов по ходу действующего первенства, что не могло не повлиять на результат.

11-е место: «Астана»

Силовой рейтинг БК «Астана» Фото: «Чемпионат»/БК «Астана»

У почитателей Единой лиги ВТБ в последние годы сложилось стойкое мнение, что «Астана» — это завсегдатай дна турнирной таблицы. Последний раз команда из Казахстана выходила в плей-офф в далёком 2019 году, через год клуб был в шаге от выхода в постсезон, а дальше — пропасть. Однако в новом розыгрыше коллектив из одноимённого города преобразился и может всерьёз побороться за продолжение банкета после окончания регулярного чемпионата. Команда Олега Кисёлева уже одержала больше побед, чем за весь прошлый сезон, и точно не намерена останавливаться. Да, получается не всё, но клуб из Казахстана точно на правильном пути.

10-е место: «Руна»

Силовой рейтинг ПБК «Руна» Фото: «Чемпионат»/БК «Минск»

После ударного старта сезона эйфория от вступления в Единую лигу ВТБ, видимо, улетучилась и начались суровые баскетбольные будни. Однако нельзя не отметить стремление тренерского штаба во главе с Эртурулом Эрдоганом построить систему, которая впоследствии будет давать результат. «Викинги» всегда играют очень приятно, каждый баскетболист знает свою роль и не тянет одеяло на себя. Всегда есть моменты, над которыми нужно продолжать работать, но в целом впечатление от дебютанта очень приятное.

9-е место: «Автодор»

Силовой рейтинг БК «Автодор» Фото: «Чемпионат»/БК «Автодор»

«Автодор» является одним из старожилов Единой лиги ВТБ. Саратовская команда выступает в чемпионате с сезона-2014/2015, однако далеко не всегда радует своих болельщиков достойными результатами. Например, в прошлом сезоне клуб начал с показателя 2-7 и в общей сложности с лета 2022 года сменил аж пять главных тренеров. Серии поражений сменялись несколькими победами, а затем всё повторялось по кругу. Однако сейчас команда выбрала правильный вектор и впервые за долгое время не пребывает в зоне турбулентности. Очень важно, что нынешнему главному тренеру Миленко Богичевичу дают работать и не ставят каких-то конкретных дедлайнов. Сейчас отчетливо видна работа сербского тренера, которая точно должна дать плоды. Однако не обошлось без потерь: 18 декабря многолетний президент саратовской команды Владимир Родионов ушёл из жизни на 77-м году жизни. После этого команда одержала три победы подряд, в том числе и над «Енисеем».

8-е место: «Уралмаш»

Силовой рейтинг БК «Уралмаш» Фото: «Чемпионат»/БК «Уралмаш»

Уральская команда, как и «Руна», является дебютантом Единой лиги ВТБ и точно не падает в грязь лицом. Команда из Екатеринбурга начинала сезон под руководством Милоша Павичевича, но после 16 матчей (результат был 8-8) клуб неожиданно объявил о его отставке. По словам исполнительного директора команды Сергея Доманова, у клуба и Павичевича возникло расхождение во взглядах на развитие команды. Новым тренером стал Ростислав Вергун, уволенный из «Минска». Команда не потеряла в качестве в связи с уходом Милоша и находится в турнирной таблице в зоне плей-офф.

7-е место: «Самара»

Силовой рейтинг БК «Самара» Фото: «Чемпионат»/БК «Автодор»

В прошлом сезоне у самарцев не получилось реализовать проект с громкими именами, поэтому в межсезонье пришлось начинать все с нуля. Сейчас «Самара» чётко знает, что делать на паркете, Дражен Анзулович уверенно руководит игроками. Если год назад игра скатывалась к индивидуальным действиям баскетболистов, то в этом клуб является именно тренерским, со своей мыслью и философией. Коллектив с берегов Волги намного увереннее стоит на ногах, чем в дебютном сезоне, и метит в плей-офф.

6-е место: «Енисей»

Силовой рейтинг БК «Енисей» Фото: «Чемпионат»/БК «Парма»

Безусловно, главным открытием сезона абсолютно все называют «Енисей», и с этим на самом деле трудно не согласиться. Руководство клуба очень удачно попало в тренера и новых игроков — и это заработало. Наставник красноярцев Йовица Арсич привил команде бесстрашие. «Енисей» не боится играть от себя, играть первым номером. Рисунок игры тоже проклёвывается, но всё же команда отталкивается от индивидуальных качеств игроков и от хода встречи. Однако, несмотря на всё это, команда из Сибири достойна попадания в плей-офф, причём уже после первого этапа.

5-е место: «Парма»

Силовой рейтинг БК «Парма» Фото: «Чемпионат»/БК «Парма»

«Парма» является очередным приятным сюрпризом в нынешнем сезоне. Коллектив Евгения Пашутина — один из самых интересных клубов за пределами топ-4. После среднего старта пермяки нашли свою игру, и с конца ноября у команды 10 побед в 13 встречах, в том числе над ЦСКА, «Локомотивом» и УНИКСом. У клуба практически нет слабых мест: в стартовом составе абсолютно все игроки являются кандидатами на попадание на Матч всех звёзд, никто не тянет одеяло на себя, а скамейка не проседает, подменяя старт. До конца регулярки осталось три матча, и если «Парма» во встречах с «Автодором» и «Минском» представляется фаворитом, то в заключительной игре с «Самарой» — прямым конкурентом за попадание в топ-6 — ожидается ожесточённая борьба.

4-е место: «Зенит»

Силовой рейтинг БК «Зенит» Фото: «Чемпионат» / БК УНИКС

Перед стартом сезона казалось, по крайней мере, на бумаге, что петербургский клуб является с отрывом главным фаворитом чемпионата. Однако команда Хавьера Паскуаля вначале забуксовала и потерпела четыре поражения в первых восьми встречах. Затем ситуация наладилась, но петербургский клуб испытывает трудности в матчах с прямым конкурентами: у «Зенита» 0-6 по итогам регулярки в матчах с командами из топ-4. У Паскуаля есть немного времени на исправление ситуации до начала второго этапа и плей-офф, но пока его команда худшая из лучших.

3-е место: УНИКС

Силовой рейтинг БК УНИКС Фото: «Чемпионат»/БК УНИКС

В мае УНИКС впервые в своей истории стал чемпионом Единой лиги ВТБ, однако в межсезонье казанцам во что бы то ни стало нужно было сохранить костяк для защиты титула, и это практически удалось сделать. Да, команду покинули несколько важных игроков, в частности Дэрил Мэйкон, Винс Хантер и Георгий Жбанов, но куда важнее, что были продлены контракты с Ненадом Димитриевичем, Маркосом Найтом, Джаленом Рейнольдсом, Луи Лабери и, конечно же, с главным тренером Велимиром Перасовичем. У УНИКСа бывают провальные отрезки. Так, в конце 2023 года казанцы в течение двух недель уступили сразу двум представителям топ-4 — ЦСКА и «Локомотиву». Ситуация повторилась и в январе, когда подопечные Перасовича проиграли дважды подряд — «Енисею» и «Парме». Однако действующие чемпионы являются одной из лучших команд лиги и точно настроены защитить свой титул.

2-е место: «Локомотив-Кубань»

Силовой рейтинг ПБК «Локомотив-Кубань» Фото: «Чемпионат»/БК «Пари Нижний Новгород»

Для краснодарской команды сезон начинался не гладко: «Локо» стартовал с четырёх поражений в пяти матчах, а у болельщиков начали возникать резонные вопросы. При этом команда за межсезонье явно не стала слабее, так как все основные игроки остались в клубе. Складывалось впечатление, что у краснодарцев «синдром второго сезона»: когда после успешного отдельно взятого игрового года следует провальный. Но у Александра Секулича всё было под контролем — после этого отрезка краснодарцы выдали 15 побед в 18 матчах. При этом финалисты прошлого сезона имеют лучший баланс побед и поражений в матчах с командами топ-4 — 5-1.

1-е место: ЦСКА

Силовой рейтинг ПБК ЦСКА Фото: «Чемпионат»/ПБК ЦСКА

Армейцы, несмотря на уход в межсезонье неоспоримых лидеров в лице Алексея Шведа и Николы Милутинова, не сдали позиций и без них остаются командой номер один в Единой лиге ВТБ. После ухода очень статусных звёзд у Эмила Райковича в некотором роде развязались руки, и теперь он строит систему от командной игры, а не от определённых игроков. Легионеры качественно делают свою работу, а российские игроки не проседают и тоже дают результат. Бывают плохие дни, например, как в игре с «Пармой», но в целом московская команда закономерно является лидером чемпионата и одним из главных фаворитов.