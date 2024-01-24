Кавай Леонард: со временем наше соперничество с «Лейкерс» будет только нарастать

Звёздный игрок «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард высказался по поводу соперничества с «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Со временем оно будет только нарастать. Особенно учитывая тот факт, что в обеих командах есть отличные игроки», — приводит слова Леонарда ESPN.

Напомним, в очь с 23 на 24 января мск на паркете «Крипто.ком Арены» в американском Лос-Анджелесе завершился матч регулярного чемпионата НБА между двумя местными клубами. Дерби «Лос-Анджелес Клипперс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» закончилось победой хозяев площадки со счётом 127:116.

Эта победа стала для «Клипперс» третьей подряд в регулярном чемпионате и позволила прервать трёхматчевую серию поражений в личных встречах с «Лейкерс».

Также в этом матче звёздные игроки «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард и Джеймс Харден стали первой парой партнёров в истории франшизы, которой удалось набрать по 20+ очков и 10+ передач за одну игру.