Арбитры матча «Миннесота» — «Шарлотт» допустили 10 ошибок в последние две минуты встречи

НБА предоствила отчёт, согласно которому судьи встречи «Миннесота Тимбервулвз» — «Шарлотт Хорнетс» (125:128) допустили 10 ошибок за последние две минуты матча.

Три неправильных решения были в пользу «Миннесоты», а шесть — в пользу «Шарлотт», включая пропущенный фол, который дал бы Карлу-Энтони Таунсу шанс вывести «Тимбервулвз» вперед, когда до конца игры оставалось менее пяти секунд.

Стоит отметить, что в этой встрече лидер «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс набрал 62 очка. Таунс в общей сложности провёл на площадке 38 минут, набрав суммарно 62 очка (21 из 35 с игры, где 10 из 15 — трёхочковые), восемь подборов и две результативные передачи. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «0». На счету Таунса также семь совершённых потерь.