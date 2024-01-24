Секулич выделил в составе «Минска» игроков, которые могут доставить «Локо» проблемы

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Минском».

«У них есть разыгрывающий высокого уровня – Джарред Огунгбени-Джексон, который одинаково хорош и в наборе очков, и в создании моментов для партнёров. Также у них сильная передняя линия: центровой Александар Зечевич, форвард с хорошим дальним броском Якоб Чебашек. И несколько интересных местных игроков. Если дать «Минску» показывать свой баскетбол, они могут доставить неприятности любому сопернику в лиге», — приводит слова Секулича сайт Единой лиги.

Матч «Локомотив-Кубань» — «Минск» пройдёт сегодня, 24 января, в Краснодаре. Начало — в 20:00 мск.

Напомним, в нынешнем сезоне Единой лиги «Минск» проиграл все 23 матча.