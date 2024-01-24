«Индиана» проиграла во всех встречах после громкого обмена Паскаля Сиакама

«Индиана Пэйсерс» потерпела поражения во всех трёх матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации после громкого обмена тяжёлого форварда Паскаля Сиакама из «Торонто Рэпторс».

«Индиана» уступила «Портленд Трэйл Блэйзерс» (115:118), «Финикс Санз» (110:117) и «Денвер Наггетс» (109:114). До сделки «Пэйсерс» одержали победы в семи матчах из 10 последних.

Стоит отметить, что ни в одном из этих трёх матчей на площадке не появлялся лидер «Индианы» в нынешнем сезоне Тайриз Халибёртон, который выбыл из-за травмы.

29-летний Сиакам в этих трёх матчах набирал в среднем 17,3 очка, 6,7 подбора и 4,7 результативной передачи. При этом его средние показатели по сезону, учитывая выступления в составе «Торонто», составляют 21,8 очка, 6,3 подбора и 4,9 результативной передачи за игру.