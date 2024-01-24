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«Индиана» проиграла во всех встречах после громкого обмена Паскаля Сиакама

«Индиана» проиграла во всех встречах после громкого обмена Паскаля Сиакама
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«Индиана Пэйсерс» потерпела поражения во всех трёх матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации после громкого обмена тяжёлого форварда Паскаля Сиакама из «Торонто Рэпторс».

«Индиана» уступила «Портленд Трэйл Блэйзерс» (115:118), «Финикс Санз» (110:117) и «Денвер Наггетс» (109:114). До сделки «Пэйсерс» одержали победы в семи матчах из 10 последних.

Стоит отметить, что ни в одном из этих трёх матчей на площадке не появлялся лидер «Индианы» в нынешнем сезоне Тайриз Халибёртон, который выбыл из-за травмы.

29-летний Сиакам в этих трёх матчах набирал в среднем 17,3 очка, 6,7 подбора и 4,7 результативной передачи. При этом его средние показатели по сезону, учитывая выступления в составе «Торонто», составляют 21,8 очка, 6,3 подбора и 4,9 результативной передачи за игру.

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