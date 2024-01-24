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«Астана» прервала победную серию «Самары» в Единой лиге, одержав выездную победу

«Астана» прервала победную серию «Самары» в Единой лиге, одержав выездную победу
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Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались «Самара» и казахстанская «Астана». Игра проходила в Самаре и завершилась победой гостей со счётом 78:66.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Гости активнее действовали в первой половине и добились преимущества в 11 очков к большому перерыву. Третья четверть прошла в равной борьбе, и игроки самарской команды не смогли приблизиться к сопернику, и в заключительной четверти баскетболисты казахстанского клуба не позволили сопернику перевести встречу в нервную концовку и добились победы.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Астаны» Карвел Андерсон, на счету которого 20 очков и четыре подбора.

«Астана» одержала десятую победу в текущем сезоне Единой лиги при 14 поражениях, прервав трёхматчевую победную серию самарцев. На счету «Самары» 13 побед и 11 поражений.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
24 января 2024, среда. 18:30 МСК
Самара
Самара
Окончен
66 : 78
Астана
Астана
Самара: Ребич, Гудумак, Томпсон, Разумов, Платонов, Викторов, Хоукинс, Далтон, М. Кулагин, Загорац, Умрихин, Роберсон
Астана: Джонсон, Мурзагалиев, Дэвис, Пушица, Щербак, Хэмм, Марчук, Гаврилов, Марчук, Андерсон, Айткали, Майдекин
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