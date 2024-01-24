Морис Ндур, которым интересуется «Локомотив», замечен на матче железнодорожников

Сенегальский форвард Морис Ндур замечен на трибунах проходящего в Краснодаре матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречаются местный «Локомотив-Кубань» и «Минск» (идёт третья четверть матча, счёт — 67:39 в пользу краснодарцев).

Напомним, ранее появилась информация, что железнодорожники проявляют интерес к 31-летнему Морису Ндуру, который начинал текущий сезон в иерусалимском «Хапоэле», но покинул клуб в начале 2024 года и стал свободным агентом.

Отметим, что сенегалец уже выступал в Единой лиге ВТБ. С 2017 по 2019 год Морис играл за казанский УНИКС. Профессиональную карьеру Ндур начинал в мадридском «Реале». Имеет опыт выступления в Национальной баскетбольной ассоциации («Нью-Йорк Никс»).