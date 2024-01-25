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В «Минске» прокомментировали 24-е поражение подряд в Единой лиге

В «Минске» прокомментировали 24-е поражение подряд в Единой лиге
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Исполняющий обязанности главного тренера баскетбольного клуба «Минск» Алексей Суховецкий высказался о гостевом матче Единой лиги, в котором его команда уступила «Локомотиву-Кубань» (59:95). Это поражение стало 24-м подряд для белорусского коллектива в текущем сезоне.

«Поздравляю «Локомотив-Кубань» с победой. Мы настраивались на тяжёлую физическую борьбу, знали, что соперник любит давить под чужим щитом, готовились к этому, но, увы, не смогли ничего поделать. «Локо» собрал 19 подборов на нашем щите, получая шансы набрать очки второго шанса, которыми они хорошо пользовались.
Начали матч мы хорошо, но постепенно стартовая пятёрка устала, а игроки скамейки не смогли поддержать нужный темп. К тому же незадолго до матча простудился наш лидер, Джарред Огунгбени-Джексон. И мы приняли решение не рисковать его здоровьем дополнительно», — приводит слова Суховецкого сайт Единой лиги.

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