Секулич — после победы над «Минском»: доволен реакцией наших игроков на два поражения

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Минском» (95:59).

«Я доволен реакцией наших игроков на поражения от «Пари НН» и «Уралмаша» в Кубке. Нам удалось восстановиться после непростой поездки, правильно настроиться и выдержать план на игру. Разница в счёте не должна вводить в заблуждение – выиграть сегодня было непросто.

Я доволен, что все 12 игроков набрали очки. Это знак того, что мы хорошо делились мячом, находили возможности легко набрать очки. Кто сколько играет, решаем мы – тренеры. Соответственно, от игроков мы требуем, чтобы они проводили свои минуты, отдавая максимум. И в целом я сегодня доволен тем, как это у нас получалось», — приводит слова Секулича сайт турнира.