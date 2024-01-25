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Секулич — после победы над «Минском»: доволен реакцией наших игроков на два поражения

Секулич — после победы над «Минском»: доволен реакцией наших игроков на два поражения
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Минском» (95:59).

«Я доволен реакцией наших игроков на поражения от «Пари НН» и «Уралмаша» в Кубке. Нам удалось восстановиться после непростой поездки, правильно настроиться и выдержать план на игру. Разница в счёте не должна вводить в заблуждение – выиграть сегодня было непросто.

Я доволен, что все 12 игроков набрали очки. Это знак того, что мы хорошо делились мячом, находили возможности легко набрать очки. Кто сколько играет, решаем мы – тренеры. Соответственно, от игроков мы требуем, чтобы они проводили свои минуты, отдавая максимум. И в целом я сегодня доволен тем, как это у нас получалось», — приводит слова Секулича сайт турнира.

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