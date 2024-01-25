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Яннис Адетокунбо повторил клубное достижение Карима Абдул-Джаббара

Яннис Адетокунбо повторил клубное достижение Карима Абдул-Джаббара
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Тяжёлый форвард, один из лидеров «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Кливленд Кавальерс», в котором его команда одержала победу со счётом 126:116.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Адетокунбо в общей сложности провёл на площадке 35 минут, набрав суммарно 35 очков (16 из 24 с игры, где 1 из 1 — трёхочковые), 18 подборов, 10 результативных передач и два блок-шота. Показатель «плюс-минус» греческого форварда по итогам игры составил «+11».

Таким образом, 29-летний баскетболист стал вторым игроком в истории «Милуоки», которому удалось за встречу набрать как минимум 35 очков, 18 подборов и 10 результативных передач. Ранее это достижение покорялось шестикратному чемпиону НБА Кариму Абдул-Джаббару.

НБА - регулярный чемпионат
25 января 2024, четверг. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
126 : 116
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 35, Лиллард - 28, Миддлтон - 24, Бисли - 9, Портис - 8, Лопес - 8, Коннотон - 6, Пэйн - 5, Краудер - 3, Грин, Лопес, Адетокунбо, Джексон
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 23, Аллен - 21, Страс - 14, Ньянг - 14, Меррилл - 12, Окоро - 10, ЛеВерт - 9, Уэйд - 6, Джонс - 5, Портер - 2, Нэнс, Томпсон
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