Яннис Адетокунбо повторил клубное достижение Карима Абдул-Джаббара

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Кливленд Кавальерс», в котором его команда одержала победу со счётом 126:116.

Адетокунбо в общей сложности провёл на площадке 35 минут, набрав суммарно 35 очков (16 из 24 с игры, где 1 из 1 — трёхочковые), 18 подборов, 10 результативных передач и два блок-шота. Показатель «плюс-минус» греческого форварда по итогам игры составил «+11».

Таким образом, 29-летний баскетболист стал вторым игроком в истории «Милуоки», которому удалось за встречу набрать как минимум 35 очков, 18 подборов и 10 результативных передач. Ранее это достижение покорялось шестикратному чемпиону НБА Кариму Абдул-Джаббару.