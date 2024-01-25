Все результаты игрового дня НБА 25 января
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Сегодня, в ночь с 24 на 25 января мск, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было запланировано восемь матчей. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 25 января
«Вашингтон Уизардс» – «Миннесота Тимбервулвз» — 107: 118.
«Детройт Пистонс» – «Шарлотт Хорнетс» — 113: 106.
«Майами Хит» – «Мемфис Гриззлиз» — 96: 105.
«Милуоки Бакс» – «Кливленд Кавальерс» — 126: 116.
«Хьюстон Рокетс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 131: 137 ОТ.
«Даллас Маверикс» – «Финикс Санз» — 109: 132.
«Сан-Антонио Спёрс» – «Оклахома-Сити Тандер» — матч продолжается.
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Атланта Хоукс» — матч продолжается.
НБА - регулярный чемпионат
25 января 2024, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
107 : 118
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Вашингтон Уизардс: Авдия - 24, Кузма - 17, Багли III - 17, Гэффорд - 10, Шамет - 9, Пул - 7, Кисперт - 7, Джонс - 5, Кулибали - 4, Райт - 4, Болдуин Мл. - 3, Гилл, Джемисон
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 38, Таунс - 27, Гобер - 19, Макдэниелс - 13, Александер-Уолкер - 6, Маклафлин - 5, Рид - 5, Андерсон - 3, Милтон - 2, Мур, Браун, Гарза
НБА - регулярный чемпионат
25 января 2024, четверг. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
113 : 106
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Детройт Пистонс: Богданович - 34, Бёркс - 15, Дюрен - 14, Стюарт - 11, Айви - 9, Моррис - 7, Томпсон - 7, Хейз - 6, Сассер - 5, Мускала - 5, Галлинари, Уайзмен, Нокс, Харрис
Шарлотт Хорнетс: Миллер - 23, Ричардс - 21, Бриджес - 20, Болл - 17, Вашингтон - 12, Мартин - 5, Смит - 3, Блэк - 3, Смит - 2, Букнайт, Макгауэнс, Тор, Менса, Нтиликина
НБА - регулярный чемпионат
25 января 2024, четверг. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
96 : 105
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Майами Хит: Хироу - 18, Адебайо - 15, Мартин - 15, Батлер - 15, Ричардсон - 9, Розир - 9, Хайсмит - 8, Робинсон - 7, Хэмптон, Йович, Робинсон, Брайант, Лав
Мемфис Гриззлиз: Уильямс Мл. - 25, Джексон - 17, Пиппен Мл. - 15, Джексон - 15, Кончар - 11, Родди - 10, Гильярд - 6, Тиллман - 6, Ларэвиа, Альдама, Уильямс, Роуз
НБА - регулярный чемпионат
25 января 2024, четверг. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
126 : 116
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 35, Лиллард - 28, Миддлтон - 24, Бисли - 9, Портис - 8, Лопес - 8, Коннотон - 6, Пэйн - 5, Краудер - 3, Грин, Лопес, Адетокунбо, Джексон
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 23, Аллен - 21, Страс - 14, Ньянг - 14, Меррилл - 12, Окоро - 10, ЛеВерт - 9, Уэйд - 6, Джонс - 5, Портер - 2, Нэнс, Томпсон
НБА - регулярный чемпионат
25 января 2024, четверг. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
131 : 137
ОТ
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 30, Грин - 29, Ванвлит - 18, Брукс - 14, Холидей - 12, Уитмор - 12, Томпсон - 6, Ландейл - 6, Грин - 4, Сэмюэлс, Смит II, Хинтон, Уильямс, Марьянович
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 33, Грант - 21, Брогдон - 19, Эйтон - 18, Тибулл - 13, Хендерсон - 11, Рит - 9, Уокер - 9, Камара - 4, Мюррэй, Баджи, Рупер, Moore
НБА - регулярный чемпионат
25 января 2024, четверг. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
109 : 132
Финикс Санз
Финикс
Даллас Маверикс: Дончич - 34, Хардуэй-младший - 17, Харди - 11, Лайвли - 8, Уильямс - 8, Грин - 8, Экзам - 6, Джонс - 6, Холмс - 4, Лоусон - 3, Уильямс - 2, Клебер - 2, Проспер, Карри, Моррис
Финикс Санз: Букер - 46, Бил - 20, Аллен - 15, Дюрант - 12, Бэйтс-Диоп - 11, Нуркич - 8, Окоги - 6, Гудвин - 6, Мету - 2, Ойбанкс - 2, Ватанабэ - 2, Литтл - 2
НБА - регулярный чемпионат
25 января 2024, четверг. 05:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
114 : 140
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 24, Васселл - 21, Уэсли - 12, Брэнэм - 11, Коллинс - 10, Осман - 9, Макдермотт - 8, Джонсон - 7, Мамукелашвили - 4, Грэм - 3, Шампани - 3, Сохан - 2
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 32, Уиггинс - 22, Холмгрен - 17, Уильямс - 13, Уоллес - 13, Гидди - 12, Джо - 9, Уильямс - 7, Уильямс - 6, Дав. Бертанс - 3, Дорт - 2, Покушевски - 2, Мицич - 2, Джонсон
НБА - регулярный чемпионат
25 января 2024, четверг. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
134 : 112
Атланта Хоукс
Атланта
Голден Стэйт Уорриорз: Куминга - 25, Карри - 25, Томпсон - 24, Уиггинс - 12, Грин - 12, Подзиемски - 10, Шарич - 10, Джозеф - 8, Джексон-Дэвис - 4, Луни - 2, Киньонес - 2, Santos, Робинсон
Атланта Хоукс: Мюррей - 23, Джонсон - 21, Бей - 18, Богданович - 17, Миллз - 13, Капела - 11, Оконгву - 6, Мэтьюз - 3, Форрест, Ланди, Гриффин
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