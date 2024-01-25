Сегодня, в ночь с 24 на 25 января мск, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было запланировано восемь матчей. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 25 января

«Вашингтон Уизардс» – «Миннесота Тимбервулвз» — 107: 118.

«Детройт Пистонс» – «Шарлотт Хорнетс» — 113: 106.

«Майами Хит» – «Мемфис Гриззлиз» — 96: 105.

«Милуоки Бакс» – «Кливленд Кавальерс» — 126: 116.

«Хьюстон Рокетс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 131: 137 ОТ.

«Даллас Маверикс» – «Финикс Санз» — 109: 132.

«Сан-Антонио Спёрс» – «Оклахома-Сити Тандер» — матч продолжается.

«Голден Стэйт Уорриорз» – «Атланта Хоукс» — матч продолжается.