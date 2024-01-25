Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Олимпиакос. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дарвин Хэм: Леброн взял Хатимуру под своё крыло

Дарвин Хэм: Леброн взял Хатимуру под своё крыло
Комментарии

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм высказался по поводу форварда команды Руи Хатимуры.

«Я думаю, он стал выходить на площадку и действовать более обдуманно. Он слушает тренеров, очень хорошо слушает своих товарищей по команде. Леброн взял его под своё крыло и постоянно говорит с ним о том, что он должен видеть, как он должен реагировать на различные вещи с обеих сторон площадки, и я думаю, что он очень выиграл от этого. Он проводит много времени с тренером Филом Хэнди, индивидуально просматривая нарезки с матчей. Все его подбадривают. В его подходе к игре есть искренний дух. Он был просто великолепен с тех пор, как оказался здесь», — приводит слова Хэма Silverscreenandroll.

Леброн Джеймс и Скотти Пиппен тепло пообщались между собой:

Материалы по теме
Леброн заменил сам себя во время матча? Была даже версия, что он бойкотирует тренера
Видео
Леброн заменил сам себя во время матча? Была даже версия, что он бойкотирует тренера
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android