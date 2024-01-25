Дарвин Хэм: Леброн взял Хатимуру под своё крыло

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм высказался по поводу форварда команды Руи Хатимуры.

«Я думаю, он стал выходить на площадку и действовать более обдуманно. Он слушает тренеров, очень хорошо слушает своих товарищей по команде. Леброн взял его под своё крыло и постоянно говорит с ним о том, что он должен видеть, как он должен реагировать на различные вещи с обеих сторон площадки, и я думаю, что он очень выиграл от этого. Он проводит много времени с тренером Филом Хэнди, индивидуально просматривая нарезки с матчей. Все его подбадривают. В его подходе к игре есть искренний дух. Он был просто великолепен с тех пор, как оказался здесь», — приводит слова Хэма Silverscreenandroll.

Леброн Джеймс и Скотти Пиппен тепло пообщались между собой: