Обозреватель оценил вероятность увольнения Дарвина Хэма

Обозреватель The Athletic Йован Буха высказал мнение о том, что главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм не будет уволен в этом сезоне.

«Думаю, до конца сезона Хэм в безопасности», — приводит слова Бухи Legion Hoops.

На данный момент «Лейкерс» занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Клуб из Лос-Анджелеса победил в 22 матчах при 23 поражениях. Отметим, что всё чаще в СМИ мелькает информация о том, что игроки «Лейкерс» недовольны Хэмом.

Напомним, на днях «Милуоки Бакс» уволил главного тренера Эдриана Гриффина. Гриффин возглавлял «Милуоки Бакс» с июня 2023 года. Это был его первый опыт самостоятельной работы — ранее он был только ассистентом тренера в нескольких клубах Национальной баскетбольной ассоциации.