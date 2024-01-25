В «Зените» высказались по поводу предстоящей встречи с «Руной»

Форвард «Зенита» Игорь Вольхин высказался по поводу предстоящего матча Единой лиги ВТБ, в котором его команда на своей площадке примет московскую «Руну».

«У «Руны» довольно мощная команда, физически сильная, отличный подбор игроков. Игра в Петербурге не будет похожа на матч в первом круге, потому что тогда у них отсутствовали несколько ключевых баскетболистов, Морган, например. Это будет другой баскетбол, но мы настраиваемся и готовимся», — приводит слова Вольхина пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Сейчас «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата, имея в своём активе 16 побед при 7 поражениях. «Руна» идёт девятой — 10 побед, 13 поражений.

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