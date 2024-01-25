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«Олимпиакос» близок к подписанию контракта с Мозесом Райтом

«Олимпиакос» близок к подписанию контракта с Мозесом Райтом
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Греческий баскетбольный клуб «Олимпиакос» ведёт переговоры с тяжёлым форвардом «Меркезефенди» Мозесом Райтом. Об этом сообщает Eurohoops.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

По информации источника, в контракте баскетболиста с клубом из Турции присутствует опция досрочного расторжения, если игроку поступит предложение от команды Евролиги.

Греческий гранд в связи с травмами потерял Николу Милутинова и Мустафу Фалля. Поэтому сейчас срочно ищет варианты усиления позиций тяжёлого форварда и центрового.

На данный момент «Олимпиакос» занимает шестое место в турнирной таблице Евролиги. Клуб из Пиреи победил в 12 матчах при 10 поражениях в регулярном чемпионате европейского турнира. В последнем матче Евролиги «Олимпиакос» обыграл израильский «Маккаби Тель-Авив» со счётом 89:72.

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