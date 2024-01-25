«Образец непрофессионализма». Андрей Ватутин – о комментаторе матча ЦСКА – «Пари НН»

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин подвёл итоги матча армейцев с «Пари Нижний Новгород» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. При этом президент остался недоволен комментатором, который работал на данном матче.

«Если кому-то хочется не только посмотреть волшебство Каспера, но и заодно увидеть образец непрофессионализма и ангажированности комментатора, стоит познакомиться с этим моментом в версии телеканала «Старт» и сайта лиги ВТБ. Удивительно, что работавший на этом матче комментатор отреагировал на волшебство Каспера как на личную трагедию. От горечи фактически потерял дар речи, оказался не в состоянии произнести фамилию автора броска на овертайм, просто выпал из эфира и не смог прийти в себя даже в дополнительные пять минут», – приводит слова Ватутина «Спорт-экспресс».

Напомним, нижегородцы имели преимущество в три очка и владение менее чем за две секунды до конца основного времени, но допустили ошибку и позволили армейцам перевести игру в овертайм, где уступили со счётом 96:104.

На данный момент ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Единой лиги с 21 победой при трёх поражениях в регулярном чемпионате. «Нижний Новгород» занимает предпоследнее, 13-е место с шестью победами при 18 поражениях.