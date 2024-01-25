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«Образец непрофессионализма». Андрей Ватутин – о комментаторе матча ЦСКА – «Пари НН»

«Образец непрофессионализма». Андрей Ватутин – о комментаторе матча ЦСКА – «Пари НН»
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Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин подвёл итоги матча армейцев с «Пари Нижний Новгород» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. При этом президент остался недоволен комментатором, который работал на данном матче.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Если кому-то хочется не только посмотреть волшебство Каспера, но и заодно увидеть образец непрофессионализма и ангажированности комментатора, стоит познакомиться с этим моментом в версии телеканала «Старт» и сайта лиги ВТБ. Удивительно, что работавший на этом матче комментатор отреагировал на волшебство Каспера как на личную трагедию. От горечи фактически потерял дар речи, оказался не в состоянии произнести фамилию автора броска на овертайм, просто выпал из эфира и не смог прийти в себя даже в дополнительные пять минут», – приводит слова Ватутина «Спорт-экспресс».

Напомним, нижегородцы имели преимущество в три очка и владение менее чем за две секунды до конца основного времени, но допустили ошибку и позволили армейцам перевести игру в овертайм, где уступили со счётом 96:104.

На данный момент ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Единой лиги с 21 победой при трёх поражениях в регулярном чемпионате. «Нижний Новгород» занимает предпоследнее, 13-е место с шестью победами при 18 поражениях.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
24 января 2024, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
104 : 96
ОТ
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
ЦСКА: Уэйр - 30, Джекири - 17, Тримбл - 15, М'Бай - 13, Жан-Шарль - 10, Ухов - 8, Астапкович - 5, Руженцев - 4, Антонов - 2, Михайловский, Карданахишвили, Клюев
Пари Нижний Новгород: Шеперд - 22, Бабурин - 14, Понкрашов - 11, Воронцевич - 11, Ганькевич - 10, Хвостов - 9, Чадов - 6, Гафуров - 5, Ивлев - 4, Новакович - 2, Зоткин - 2, Беленицкий
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