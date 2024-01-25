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«Мы не сторонники этой чепухи». Девин Букер – о конфликте в матче с «Далласом»

«Мы не сторонники этой чепухи». Девин Букер – о конфликте в матче с «Далласом»
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Атакующий защитник «Финикс Санз» Девин Букер поделился мнением о конфликтной ситуации между тяжёлым форвардом команды Кевином Дюрантом и игроком «Даллас Маверикс» Грантом Уильямсом.

«Черт возьми, в этом не было необходимости. Я не думаю, что Грант Уильямс хотел играть в баскетбол сегодня вечером. Он хотел выдать нечто эдакое, понимаешь? Большое спасибо Нуркичу за то, что удержал этот момент под контролем. Если бы я это увидел, я бы сделал то же самое. Мы не сторонники этой чепухи», – сказал Девин Букер на пресс-конференции после матча с «Далласом» (132:109).

Напомним, что Уильямс сперва оттолкнул Дюранта плечом во время прохода заслона, но на этом Грант не остановился и начал разговаривать с Кевином. Это не понравилось ценровому «Финикса» Юсуфу Нуркичу, который оттолкнул Уильямса, и ситуация затихла. Спустя некоторое время форвард «Далласа» ударил плечом Нуркича и получил второй технический фол, тем самым досрочно завершив встречу.

НБА - регулярный чемпионат
25 января 2024, четверг. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
109 : 132
Финикс Санз
Финикс
Даллас Маверикс: Дончич - 34, Хардуэй-младший - 17, Харди - 11, Лайвли - 8, Уильямс - 8, Грин - 8, Экзам - 6, Джонс - 6, Холмс - 4, Лоусон - 3, Уильямс - 2, Клебер - 2, Проспер, Карри, Моррис
Финикс Санз: Букер - 46, Бил - 20, Аллен - 15, Дюрант - 12, Бэйтс-Диоп - 11, Нуркич - 8, Окоги - 6, Гудвин - 6, Мету - 2, Ойбанкс - 2, Ватанабэ - 2, Литтл - 2
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