«Мы не сторонники этой чепухи». Девин Букер – о конфликте в матче с «Далласом»

Атакующий защитник «Финикс Санз» Девин Букер поделился мнением о конфликтной ситуации между тяжёлым форвардом команды Кевином Дюрантом и игроком «Даллас Маверикс» Грантом Уильямсом.

«Черт возьми, в этом не было необходимости. Я не думаю, что Грант Уильямс хотел играть в баскетбол сегодня вечером. Он хотел выдать нечто эдакое, понимаешь? Большое спасибо Нуркичу за то, что удержал этот момент под контролем. Если бы я это увидел, я бы сделал то же самое. Мы не сторонники этой чепухи», – сказал Девин Букер на пресс-конференции после матча с «Далласом» (132:109).

Напомним, что Уильямс сперва оттолкнул Дюранта плечом во время прохода заслона, но на этом Грант не остановился и начал разговаривать с Кевином. Это не понравилось ценровому «Финикса» Юсуфу Нуркичу, который оттолкнул Уильямса, и ситуация затихла. Спустя некоторое время форвард «Далласа» ударил плечом Нуркича и получил второй технический фол, тем самым досрочно завершив встречу.