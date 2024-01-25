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«Фенербахче» уверенно победил «Виртус Болонью» в 23-м туре Евролиги

«Фенербахче» уверенно победил «Виртус Болонью» в 23-м туре Евролиги
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25 января проходил матч регулярного чемпионата Евролиги между французским «Монако» и мадридским «Реалом». Команды встретились в рамках 23-го тура европейского чемпионата. Матч завершился победой «Фенербахче» со счётом 88:75.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Игроки «Виртуса» после стартового вбрасывания выделялись на паркете в первой четверти, оказавшись сильнее со счётом 25:21. Не самый удачный старт в матче помог «Фенербахче» осознать ошибки, и во второй десятиминутке хозяева паркета обыграли соперника с результатом 31:22. Итог первой половины – 52:47 в пользу «Фенербахче».

После небольшого отдыха игроки вернулись на паркет, турецкий коллектив продолжил действовать слаженнее и добился уверенного преимущества в счёте в третьем игровом отрезке – 19:9. Последний игровой отрезок остался за гостями – 19:17, но итоговая победа ушла в актив «Фенербахче».

Евролига . Регулярный чемпионат. 23-й тур
25 января 2024, четверг. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
88 : 75
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Фенербахче: Мотли, Хазер, Уилбекин, Шанлы, Папаяннис, Махмутоглу, Нуа, Гудурич, Дорси, Калатес, Мадар
Виртус Болонья: Кординье, Лундберг, Пайола, Mascolo, Lomazs, Хэкетт, Менало, Мики, Полонара, Жижич, Данстон, Абасс
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