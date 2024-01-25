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«Сегодня был мой день». Сергей Карасёв – о победе «Зенита» над «Руной»

«Сегодня был мой день». Сергей Карасёв – о победе «Зенита» над «Руной»
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Форвард санкт-петербургского «Зенита» Сергей Карасёв подвел итоги разгромной победы сине-бело-голубых над московской «Руной» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Счет может показывать, что это была какая-то легкая прогулка, но это не так. До этого “Руна” показывала отличную игру, они бились со всеми командами, но мы сами за счет своей самоотдачи и обороны сделали игру легкой.

Получал ли какую-то персональную установку от тренерского штаба? Нет, у нас никогда нет какой-то индивидуальной установки. Просто сегодня партнеры находили меня в нападении, а я уже делал свою работу. В начале сезона еще говорил, что у нас такая команда, в которой каждый может забить и каждый может выдать хороший матч. Сегодня просто был мой день», – приводит слова Карасёва официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» на домашнем паркете обыграл «Руну» со счётом 93:62. На данный момент подопечные Хавьера Паскуаля занимают третье место в турнирной таблице регулярного чемпионата Единой лиги. Клуб из Санкт-Петербурга победил в 17 матчах при 7 поражениях.

Отметим, что Карасёв стал самым результативным игроком матча, забросив 16 очков. При этом российский баскетболист реализовал шесть из семи бросков с игры (2 из 3 двухочковых и 4 из 4 трёхочковых).

Единая лига ВТБ . 1-й этап
25 января 2024, четверг. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
93 : 62
Руна
Москва
Зенит: Карасёв - 16, Курич - 15, Дублевич - 10, Фрейзер - 9, Морман - 9, Хантер - 8, Эртель - 7, Клименко - 6, Герасимов - 5, Захаров - 4, Жбанов - 4, Зубков
Руна: Попов - 16, Янг - 10, Походяев - 9, Морган - 8, Иванович - 8, Раданов - 6, Тайус - 4, Сопин - 1, Хилл, Комиссаров, Савин, Жмако
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