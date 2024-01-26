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«Реал» победил «Олимпиакос» и другие результаты Евролиги 25 января

25 января проходили матчи 23-го тура Евролиги. В одном из самых престижных баскетбольных турниров встречались клубы из Турции, Италии, Германии, Сербии, Израиля, Греции, Франции и Испании.

Предлагаем ознакомиться с результатами матчей, которые проходили 25 января в Евролиге:

«Фенербахче» — «Виртус Болонья» — 88:75;

«Альба» — «Црвена Звезда» — 89:80;

«Маккаби Тель-Авив» — «Панатинаикос» — 90:75;

«Бавария» — АСВЕЛ — 64:76;

«Реал» – «Олимпиакос» – 90:85.

Напомним, что мадридский «Реал» является действующим чемпионом Евролиги. Клуб из столицы Испании в матче за чемпионство европейского турнира обыграл греческий «Олимпиакос» со счётом 79:78.

На данный момент клуб из столицы Испании возглавляет турнирную таблицу Евролиги с 20 победами при трёх поражениях.