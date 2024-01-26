Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Реал» победил «Олимпиакос» и другие результаты Евролиги 25 января

«Реал» победил «Олимпиакос» и другие результаты Евролиги 25 января
Аудио-версия:
Комментарии

25 января проходили матчи 23-го тура Евролиги. В одном из самых престижных баскетбольных турниров встречались клубы из Турции, Италии, Германии, Сербии, Израиля, Греции, Франции и Испании.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Предлагаем ознакомиться с результатами матчей, которые проходили 25 января в Евролиге:

«Фенербахче» — «Виртус Болонья» — 88:75;
«Альба» — «Црвена Звезда» — 89:80;
«Маккаби Тель-Авив» — «Панатинаикос» — 90:75;
«Бавария» — АСВЕЛ — 64:76;
«Реал» – «Олимпиакос» – 90:85.

Евролига . Регулярный чемпионат. 23-й тур
25 января 2024, четверг. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
88 : 75
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Фенербахче: Мотли, Хазер, Уилбекин, Шанлы, Папаяннис, Махмутоглу, Нуа, Гудурич, Дорси, Калатес, Мадар
Виртус Болонья: Кординье, Лундберг, Пайола, Mascolo, Lomazs, Хэкетт, Менало, Мики, Полонара, Жижич, Данстон, Абасс
Евролига . Регулярный чемпионат. 23-й тур
25 января 2024, четверг. 22:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Окончен
89 : 80
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Альба: Браун, Прочида, Spagnolo, Ветцель, Делов, Маттиссек, Шнайдер, Томас, Херманнссон, Кумадже, Тиман, Bean
Црвена Звезда: Смарт, Лазаревич, Ханга, Давидовац, Митрович , Лазич, Тоби, Боломбой, Недович, Гедрайтис, Гиллеспи, dos Santos
Евролига . Регулярный чемпионат. 23-й тур
25 января 2024, четверг. 22:05 МСК
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Окончен
90 : 75
Панатинаикос
Афины, Греция
Маккаби Тель-Авив: Cleveland, Уэбб III, Браун, Болдуин, Менко, Соркин, Ди Бартоломео, Риверо, Коэн, Небо, Блатт, Колсон
Панатинаикос: Калаицакис, Мораитис, Самонтуров, Папапетру, Grant, Нанн, Лессор, Адетокунбо, Григонис, Эрнангомес, Mitoglou
Евролига . Регулярный чемпионат. 23-й тур
25 января 2024, четверг. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
64 : 76
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Francisco, Эдвардс, Вайдеманн, Гиффей, Бонга, Больмаро, Лучич, Обст, Харрис, Brankovic, Букер
АСВЕЛ: Scott, Томас, Ли, Кауди, Ловернь, Dallo, Jackson, Фалл, Лайти, N'Diaye, Яаков
Евролига . Регулярный чемпионат. 23-й тур
25 января 2024, четверг. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
90 : 85
Олимпиакос
Пирей, Греция
Реал Мадрид: Козёр, Фернандес, Абальде, Кампаццо, Хезонья, Алосен, Родригес, Дек, Пуарье, Ндиайе, Муса
Олимпиакос: Уолкап, Канаан, Лунцис, Ларенцакис, Митру-Лонг, Папаниколау, Браздейкис, Питерс, Петрушев, Сикма, Танулис, Маккиссик

Напомним, что мадридский «Реал» является действующим чемпионом Евролиги. Клуб из столицы Испании в матче за чемпионство европейского турнира обыграл греческий «Олимпиакос» со счётом 79:78.

На данный момент клуб из столицы Испании возглавляет турнирную таблицу Евролиги с 20 победами при трёх поражениях.

Сейчас читают:
«Реал» одержал 11-ю домашнюю победу кряду в Евролиге, обыграв «Олимпиакос»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android