Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс установил уникальное достижение Матчей всех звёзд НБА

Леброн Джеймс установил уникальное достижение Матчей всех звёзд НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Американский форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в 20-й раз в истории выбран в стартовую пятёрку на Матч всех звёзд НБА-2024. Он стал первым игроком в истории с таким достижением. Об этом сообщает НБА в социальной сети Х (ранее Twitter).

39-летний американец попал в старт на звёздный уик-энд в составе лучших игроков Западной конференции. Форвард участвует в Матчах всех звёзд с 2005 года. Он четырежды становился чемпионом НБА, а в 2023 году он стал лучшим снайпером лиги (в регулярных чемпионатах и плей-офф).

Отметим, что форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс был выбран капитаном Западной конференции.

В текущем сезоне Леброн Джеймс сыграл в 40 матчах, набрав 991 результативное очко (в среднем 24.8 за матч).

Напомним, матч всех звёзд пройдёт в Индианаполисе, штат Индиана, 18 февраля на «Гейнбридж Филдхаус».

Материалы по теме
Определены стартовые пятёрки Матча всех звёзд НБА

Младший сын Леброна Джеймса Брайс приветствует партнёров:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android