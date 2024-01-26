Леброн Джеймс установил уникальное достижение Матчей всех звёзд НБА

Американский форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в 20-й раз в истории выбран в стартовую пятёрку на Матч всех звёзд НБА-2024. Он стал первым игроком в истории с таким достижением. Об этом сообщает НБА в социальной сети Х (ранее Twitter).

39-летний американец попал в старт на звёздный уик-энд в составе лучших игроков Западной конференции. Форвард участвует в Матчах всех звёзд с 2005 года. Он четырежды становился чемпионом НБА, а в 2023 году он стал лучшим снайпером лиги (в регулярных чемпионатах и плей-офф).

Отметим, что форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс был выбран капитаном Западной конференции.

В текущем сезоне Леброн Джеймс сыграл в 40 матчах, набрав 991 результативное очко (в среднем 24.8 за матч).

Напомним, матч всех звёзд пройдёт в Индианаполисе, штат Индиана, 18 февраля на «Гейнбридж Филдхаус».

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