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Определены стартовые пятёрки Матча всех звёзд НБА

Определены стартовые пятёрки Матча всех звёзд НБА
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Национальная баскетбольная ассоциация на официальном сайте объявила об итогах голосования среди болельщиков, игроков и представителей СМИ для определения стартовых пятёрок Матча всех звёзд 2023/24.

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо были названы капитанами в своих конференциях (Запад и Восток соответственно).

На Западе с первых минут встречу начнут Никола Йокич («Денвер Наггетс»), Кевин Дюрант («Финикс Санз»), Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер») и Лука Дончич («Даллас Маверикс»). На Востоке – Джоэл Эмбиид «Филадельфия Сиксерс»), Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»), Тайриз Халибёртон («Индиана Пэйсерс») и Дэмьен Лиллард («Милуоки Бакс»).

Напомним, процент влияния на итоги выглядят следующим образом: болельщики – 50%, игроки – 25%, представители СМИ – 25%. Матч всех звёзд пройдёт в Индианаполисе, штат Индиана, 18 февраля на «Гейнбридж Филдхаус».

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