Карри — о трёхочковой дуэли с Ионеску: мы должны разобраться с этим раз и навсегда

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказался о потенциальном соревновании по трёхочковым броскам со звездой женской Национальной баскетбольной ассоциации Сабриной Ионеску из «Нью-Йорк Либерти».

«Ты знаешь, кто является рекордсменом по наибольшему количеству очков в соревновании по трёхочковым броскам?» — сказал Карри, обращаясь к своему партнёру по команде Брэндину Подземски на разминке перед матчем Национальной баскетбольной ассоциации с «Сакраменто Кингз» (133:134)

«Сабрина Ионеску?» — ответил Подземски.

«О да! Мы должны разобраться с этим раз и навсегда. Думаю, мне придётся бросить ей вызов. Это должно быть освещено», — добавил Карри.

Напомним, прошлым летом на Матче звёзд женской НБА Ионеску установила рекорд всех времён и среди мужчин, и среди женщин, набрав 37 очков и промахнувшись лишь дважды.