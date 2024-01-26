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Источник: Стефен Карри проведёт дуэль трёхочковых бросков с Сабриной Ионеску на МВЗ-2024

Североамериканский журналист и инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в своих социальных сетях сообщил, что разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри может провести дуэль трёхочковых бросков со звездой женской Национальной баскетбольной ассоциации Сабриной Ионеску из «Нью-Йорк Либерти».

«Запланировано захватывающее соревнование: трёхочковая дуэль между игроком «Голден Стэйт» Стефеном Карри и звездой женской НБА Сабриной Ионеску из «Нью-Йорк Либерти»на Матче всех звёзд НБА в Индианаполисе, сообщают источники.

Встреча двух чемпионов конкурса трёхочковых бросков! Карри намекнул на такую ​​возможность сегодня вечером, выступая после игры с «Кингз», — написал Чарания на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, прошлым летом на Матче звёзд женской НБА Ионеску установила рекорд всех времён и среди мужчин, и среди женщин, набрав 37 очков и промахнувшись лишь дважды.