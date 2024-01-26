«Увидимся на трёхочковой линии». Сабрина Ионеску приняла вызов Стефена Карри

Разыгрывающая клуба женской Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк Либерти» Сабрина Ионеску отреагировала на желание Стефена Карри провести дуэль трёхочковых бросков.

«Давай сделаем это. Увидимся на трёхочковой линии, Стефен Карри», — написала Ионеску на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter), комментируя видео, на котором Карри в разговоре с партнёром по команде Брэндином Подземски заявил, что «нужно разобраться с этим раз и навсегда».

Напомним, прошлым летом на Матче звёзд женской НБА Ионеску установила рекорд всех времён и среди мужчин, и среди женщин, набрав 37 очков и промахнувшись лишь дважды.

Ранее появилась информация, что сражение Карри и Ионеску пройдёт в рамках Матча всех звёзд НБА 2024 года.