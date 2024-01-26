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Виталий Фридзон рассказал, за счёт чего «Автодор» может обыграть УНИКС

Виталий Фридзон рассказал, за счёт чего «Автодор» может обыграть УНИКС
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Бронзовый призёр Олимпийских игр — 2012 в Лондоне Виталий Фридзон, который в Единой лиге ВТБ выступает за саратовский «Автодор», поделился мнением о предстоящем матче с казанским УНИКСом.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«УНИКС – действующий чемпион Единой лиги, что уже говорит о многом. В том году казанцы выглядели очень хорошо и выступили здорово. В нынешнем сезоне у них габаритная команда, высокий состав. Они идут на втором месте и показывают отличный баскетбол.

Если мы хотим рассчитывать на победу, нам нужно сконцентрироваться на все 100% и выдать свою лучшую игру. Быть командой, быть единым целым – тогда, думаю, у нас появятся шансы. Дома УНИКС смотрится здорово, но мы видели, что и в «Баскет-холле» казанцы проигрывали. Нам следует понимать, какой соперник нам противостоит, и сохранять концентрацию на протяжении 40 минут», – приводит слова Фридзона пресс-служба «Автодора».

Напомним, УНИКС проведёт последний домашний матч в первом этапе регулярного чемпионата Единой лиги с «Автодором». Игра намечена на 27 января и состоится в 18:30 мск.

На данный момент клуб из Казани занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги с 18 победами при шести поражениях. «Автодор» расположился на 11-й строчке с девятью победами при 15 поражениях.

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Единая лига ВТБ . 1-й этап
27 января 2024, суббота. 18:30 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Автодор
Саратов
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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