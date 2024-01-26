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«Монако» впервые за выступления в Евролиге обыграл «Анадолу Эфес» на выезде

«Монако» впервые за выступления в Евролиге обыграл «Анадолу Эфес» на выезде
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26 января проходил матч регулярного чемпионата Евролиги между турецким «Анадолу Эфес» и французским «Монако». Команды встретились в рамках 23-го тура европейского чемпионата. Матч завершился победой «Монако» со счётом 80:78.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

С первых минут матча команды показывали равный баскетбол, отчего хозяевам паркета удалось лишь с преимуществом в одно очко забрать стартовую четверть – 23:22. В следующей десятиминутке «Анадолу Эфес» выглядел лучше соперника и победил со счётом 20:17. Итоговый результат первой половины – 43:39 в пользу турецкого клуба.

В перерыве главный тренер «Монако» изменил структуру игры своих подопечных, которые уверенно забрали третью четверть в свой актив – 26:17. В решающем игровом отрезке игроки «Анадолу Эфес» старались отыграть преимущество гостей, но победить в четвертой четверти им удалось – 18:15, а вот выиграть матч – нет.

Отметим, что это первая гостевая победа «Монако» в Евролиге над турецким грандом. Команды между собой всего провели семь матчей в европейском чемпионате.

Евролига . Регулярный чемпионат. 23-й тур
26 января 2024, пятница. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
78 : 80
Монако
Монако, Монако
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Брайант, Oncel, Гази, Клайберн, Томпсон, Пляйсс, Османи, Oturu, Willis, Jones
Монако: Окобо, Лойд, Блоссомгейм, Браун, Диалло, Корнели, Джайте, Уокер, Мотеюнас, Уаттара, Холл, Джеймс
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