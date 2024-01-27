Лука Дончич побил клубный рекорд Дирка Новицки по очкам в половинах

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Атланта Хоукс» принимает «Даллас Маверикс». На момент написания новости счёт на табло — 66:66.

Разыгрывающий, один из лидеров «Далласа» Лука Дончич за первую половину встречи отметился 41 набранным очком, реализовав 16 бросков из 21 попытки. На счету Дончича также пять реализованных трёхочковых бросков из восьми попыток. Показатель «плюс-минус» баскетболиста составляет «+7».

Статистика Луки Дончича Фото: Кадр из трансляции

Таким образом, 24-летний словенец побил клубный рекорд члена Зала славы и чемпиона НБА Дирка Новицки по набранным очкам в конкретной четверти. Ранее Новицки набрал 34 очка во второй половине игры с «Ютой Джаз», которая прошла осенью 2009 года.