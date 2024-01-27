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Лука Дончич побил клубный рекорд Дирка Новицки по очкам в половинах

Лука Дончич побил клубный рекорд Дирка Новицки по очкам в половинах
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Атланта Хоукс» принимает «Даллас Маверикс». На момент написания новости счёт на табло — 66:66.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Разыгрывающий, один из лидеров «Далласа» Лука Дончич за первую половину встречи отметился 41 набранным очком, реализовав 16 бросков из 21 попытки. На счету Дончича также пять реализованных трёхочковых бросков из восьми попыток. Показатель «плюс-минус» баскетболиста составляет «+7».

Статистика Луки Дончича

Статистика Луки Дончича

Фото: Кадр из трансляции

Таким образом, 24-летний словенец побил клубный рекорд члена Зала славы и чемпиона НБА Дирка Новицки по набранным очкам в конкретной четверти. Ранее Новицки набрал 34 очка во второй половине игры с «Ютой Джаз», которая прошла осенью 2009 года.

НБА - регулярный чемпионат
27 января 2024, суббота. 03:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
4-я четверть
107 : 116
Даллас Маверикс
Даллас
Атланта Хоукс: Джонсон, Форрест, Ланди, Мюррей, Миллз, Янг, Богданович, Гриффин, Капела, Оконгву, Мэтьюз, Мэттьюз, Бей
Даллас Маверикс: Экзам, Харди, Лайвли, Уильямс, Грин, Лоусон, Хардуэй-младший, Уильямс, Холмс, Карри, Джонс, Дончич, Моррис
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