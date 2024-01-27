62 очка Девина Букера не помогли «Финикс Санз» одержать победу над «Индианой»

Сегодня, 27 января, в Индианаполисе (США) на арене «Банкерс Лайф Филдхаус» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местная «Индиана Пэйсерс» и «Финикс Санз». Хозяева победили со счётом 133:131.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Санз» Девин Букер. На его счету 62 очка, пять подборов и четыре результативных передачи. Его партнёр по команде Кевин Дюрант отметился 20 очками, семью подборами и шестью передачами. Помимо них, ещё три игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Эрик Гордон (14), Брэдли Бил (12) и Грейсон Аллен (11).

Самым результативным игроком в составе «Индианы» стал Паскаль Сиакам. Он набрал 31 очко, совершил семь подборов и четыре передачи. Форвард Оби Топпин отметился 23 очками, 11 подборами и тремя передачами.