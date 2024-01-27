Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — Автодор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

62 очка Девина Букера не помогли «Финикс Санз» одержать победу над «Индианой»

62 очка Девина Букера не помогли «Финикс Санз» одержать победу над «Индианой»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 27 января, в Индианаполисе (США) на арене «Банкерс Лайф Филдхаус» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местная «Индиана Пэйсерс» и «Финикс Санз». Хозяева победили со счётом 133:131.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал защитник «Санз» Девин Букер. На его счету 62 очка, пять подборов и четыре результативных передачи. Его партнёр по команде Кевин Дюрант отметился 20 очками, семью подборами и шестью передачами. Помимо них, ещё три игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Эрик Гордон (14), Брэдли Бил (12) и Грейсон Аллен (11).

Самым результативным игроком в составе «Индианы» стал Паскаль Сиакам. Он набрал 31 очко, совершил семь подборов и четыре передачи. Форвард Оби Топпин отметился 23 очками, 11 подборами и тремя передачами.

НБА - регулярный чемпионат
27 января 2024, суббота. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
133 : 131
Финикс Санз
Финикс
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 31, Топпин - 23, Нембард - 22, Несмит - 22, Смит - 13, Матурин - 11, Тёрнер - 5, Хилд - 2, Макконнелл - 2, Шиппард - 2, Уокер, Браун, Джонсон, Джексон, Чьебв
Финикс Санз: Букер - 62, Дюрант - 20, Гордон - 14, Бил - 12, Аллен - 11, Ойбанкс - 8, Нуркич - 2, Бэйтс-Диоп - 2, Окоги, Мету, Гудвин, Ватанабэ, Литтл
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android