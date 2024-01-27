«Даллас» отреагировал на 73 очка Луки Дончича в матче НБА

Официальный клубный аккаунт «Даллас Маверикс» в социальных сетях отреагировал на 73 очка, набранные форвардом клуба Лукой Дончичем в победном выездном матче регулярного чемпионата НБА против «Атланты Хоукс» (148:143). Дончич установил в этой игре личный карьерный рекорд по набранным очкам в матче регулярного сезона.

«Потрясающе, чувак», — прокомментировала показанный словенским баскетболистом результат пресс-служба «Маверикс».

Набрав 73 очка, Дончич на 13 очков превысил свой прежний лучший показатель в регулярном чемпионате НБА, составлявший 60 очков. При этом Лука стал всего лишь четвёртым игроком в истории лиги, который смог набрать в одной встрече 73 очка — ранее это смогли сделать только Уилт Чемберлен, Коби Брайант и Дэвид Томпсон.