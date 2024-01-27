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Уилт Чемберлен провёл всего на матч меньше с 70+ очками, чем все игроки НБА с 1993 года

Уилт Чемберлен провёл всего на матч меньше с 70+ очками, чем все игроки НБА с 1993 года
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Сегодня, 27 января, разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич набрал 73 очка в победном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Атлантой Хоукс» (148:143).

Этот матч стал лишь седьмым в истории Национальной баскетбольной ассоциации начиная с 1993 года, в котором игроку удалось набрать 70+ очков. При этом четыре из них состоялись в течение последнего года.

Примечательно, что легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации Уилт Чемберлен за всю свою карьеру провёл шесть таких матчей, включая его рекордную игру 1962 года, в которой он отметился 100 набранными очками. Всего с 1960 по 1992 год в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись восемь матчей, в которых игроки сумели набрать не менее 70 очков. Помимо Чемберлена, по одному такому матчу в своём активе имеют Элджин Бэйлор и Дэвид Томпсон.

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