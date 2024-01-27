Райкович — об МБА: их сезон складывается не так хорошо, но они всё ещё конкурентоспособны

Главный тренер московского ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с МБА.

«Возможно, для MБA сезон складывается не так хорошо, как предыдущий, но они по-прежнему очень конкурентоспособны. Только в этом месяце они выиграли трижды и сохраняют надежду на выход в плей-офф. Главное, что можно сказать о наших соперниках: у них много игроков, которые могут стать лидерами в отдельно взятом матче, и они действуют очень агрессивно. Нам нужно продолжать повышать уровень нашей игры, ведь впереди нас ждёт самая важная часть сезона», — приводит слова Райковича официальный сайт армейского клуба.

Матч МБА — ЦСКА пройдёт сегодня, 27 января, в Москве. Начало — в 16:30 мск.