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«Орландо» проиграл 15 из последних 22 матчей после 16 побед в первых 23 играх сезона НБА

«Орландо» проиграл 15 из последних 22 матчей после 16 побед в первых 23 играх сезона НБА
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Команда Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо Мэджик» потерпела поражение в матче регулярного чемпионата с «Мемфис Гриззлиз» (106:107).

Это поражение стало для «Орландо» четвёртым в последних пяти матчах и 15-м в последних 22 встречах. Примечательно, что команда выдала удачный старт сезона, одержав 16 побед в первых 23 матчах. В начале сезона клуб уверенно шёл в зоне плей-офф в таблице Восточной конференции, но сейчас откатился уже на восьмую строчку — в зону плей-ин.

Всего в текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо Мэджик» одержал 23 победы и потерпел 22 поражения в 45 матчах регулярного сезона. В ночь на 29 января мск «Орландо» на своей площадке примет «Финикс Санз».

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